🎧 ‘Tra speranza a crudeltà’ torna il Meeting per i diritti umani della Toscana

Si è tenuta stamani, presso il Teatro della Compagnia a Firenze, la XVII edizione del Meeting dei Diritti Umani che ogni anno la Regione organizza in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e nell’ambito di Giovanisì per celebrare la Giornata internazionale dei diritti umani . Come avviene da qualche tempo, il Meeting – che quest’anno porta il titolo “ Migrazioni, l’urgenza di futuro tra speranza e crudeltà ” – si svolge in modalità mista: sul palco del Cinema Teatro La Compagnia di Firenze , la presenza in platea di centinaia di ragazze e ragazzi , la partecipazione da remoto di centinaia di classi dalle scuole di tutta la Toscana .