Mattarella a Palazzo Vecchio per 60/o alluvione di Firenze

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Palazzo Vecchio per partecipare all’evento commemorativo per i 60 anni dall’alluvione di Firenze, nel Salone dei 500 gremito per l’occasione.

Ad accogliere il capo dello Stato in piazza Signoria la sindaca Sara Funaro e il governatore toscano Eugenio Giani. All’esterno, nella piazza transennata, tanta gente. Turisti, ma anche numerosi fiorentini. Per Mattarella tanti applausi una volta sceso dall’auto, che il capo dello Stato ha ricambiato soffermandosi a salutare il pubblico presente.

Quello in Palazzo Vecchio è il terzo appuntamento in città per il capo dello Stato, che questa mattina ha prima preso parte a piazzale Michelangelo alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, poi è andato in visita all’Istituto geografico militare di Firenze accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal presidente della Toscana Eugenio Giani