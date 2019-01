Mancano aule, studenti in piazza a Livorno

Oltre duemila studenti delle scuole superiori di Livorno sono scesi in piazza oggi sfilando in corteo per le vie del centro a sostegno degli studenti del liceo scientifico Enriques che protestano da tre giorni contro i turni pomeridiani decisi dall’istituto per sopperire ai ritardi sulla consegna di una succursale da parte della Provincia che mancherebbe di alcune certificazioni, scadute a fine anno.

Gli studenti dell’istituto chiedono che vangano trovate soluzioni alternative, e l’individuazione di una nuova succursale. Il corteo è sfilato dietro un grande striscione che recita: “Mancano le strutture, i tetti vengono giù. Delle vostre promesse non ne possiamo più”.

Disagi per la circolazione stradale e per quella dei bus Ctt in particolare, che sono stati deviati sui viali a mare, con ritardi e soppressioni di fermate fino a fine manifestazione.