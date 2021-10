MAMMAMIA! Di e con Maria Cassi, l'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:33 Share Share Link Embed

Si ride ancora a crepapelle con Maria Cassi e il suo nuovo “Mammamia!”. Sabato 23 ottobre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina. L’intervista all’attrice a cura di Giustina Terenzi

Si ride ancora a crepapelle con Maria Cassi e il suo nuovo “MAMMAMIA!”.

E come potrebbe essere diversamente, quando una maestra esperta nel mestiere del far ridere rimette in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti in un racconto del tutto nuovo?

Maria Cassi ci dona, dunque, un perfetto puzzle di “Differenze” pieno di forza, entusiasmo, ironia, osservazione e divertimento. Mette una lente sul suo/nostro mondo e ce lo mostra attraverso i suoi occhi, facendoci morir dal ridere con una carrellata esilarante di atteggiamenti e di tic umani. L’attrice comica toscana, attraverso il corpo e la sua mimica, si trasforma nei mille volti che popolano i quartieri, le vie, le piazze, i bar, i mercati, gli autobus di Firenze e non solo. In una lingua universale si alternano incredibili uomini e stupefacenti donne, toscani e fiorentini. Comicità pura che diventa poesia quando colpisce le viscere di chi ascolta e partecipa al “rito” del Teatro e contribuisce a far sì che quel momento diventi unico, irripetibile, magico. In un mix irresistibile che rimetterà in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti ma per un racconto tutto nuovo.

Sabato 23 ottobre durata h. 1.15

sala grande, Cittò del Teatro di Cascina (Pisa)

Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. È possibile acquistare online fino ad un’ora e mezzo prima dell’inizio dello spettacolo. Non sono consentite prenotazioni telefoniche. INFO