Mamma aggredita da figlio dopo rimprovero per playstation

L’ennesima reazione violenta del figlio a un rimprovero ha spinto una madre esasperata a chiamare i carabinieri e ora della vicenda potrebbero occuparsi i servizi sociali.

E’ la storia di un sedicenne che ha abbandonato la scuola e trascorre le giornate in casa, in una località del Pisano, davanti alla playstation suscitando le reprimende della mamma alle quali spesso reagisce in modo violento strattonando la donna, come è avvenuto lunedì sera quando sono intervenuti anche i carabinieri. La notizia è riportata stamani da Il Tirreno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la madre ha più volte sgridato in questi mesi il figlio che trascorre molte ore davanti alla playstation monopolizzando la Tv di casa e creando spesso diverbi anche con i fratelli. Lunedì sera l’ennesima lite dopo il rimprovero, con l’adolescente che strattone molto bruscamente la mamma e questa che decide di rivolgersi ai carabinieri.

Quando i militari sono arrivati, il giovane si è chiuso in camera ma la situazione si è comunque tranquillizzata e non vi sono provvedimenti giudiziari a carico del ragazzino, anche se verrà ora inoltrata una segnalazione ai servizi sociali del territorio per segnalare lo stato di disagio del sedicenne e aiutare la famiglia a trovare una via d’uscita anche attraverso un supporto psicologico.