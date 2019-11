Maltempo: pioggia a Firenze, traffico in tilt in ingresso città 

Traffico fortemente rallentato anche questa mattina, dopo i rovesci di ieri, a Firenze a causa della pioggia, in particolare lungo i viali di circonvallazione e in ingresso città verso i luoghi di lavoro e di studio.

Le maggiori code si sono registrate tra le 7 e 9 per gli automobilisti in arrivo in città dalla Fi-Pi-Li e dall’Autopalio con rallentamenti sulla direttrice di Ponte all’Indiano, Porta Romana. La polizia municipale prevede difficoltà al traffico, analoghe a quelle della mattina, anche nel pomeriggio, verso le 17, per il ritorno a casa. Il maltempo ha causato anche caduta di rami pericolanti e di intonaci dalle facciate dei palazzi, con numerosi interventi dei vigili del fuoco.