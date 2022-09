Maltempo in Toscana: allerta regionale diventa arancione

Maltempo – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso di criticità meteo e il codice, che ieri era previsto ‘giallo’ per l’intera Toscana, diventa ‘arancione’ su tutta la costa e nelle zone centrali, sempre per temporali, piogge, vento e rischio idrogeologico.

La validità è confermata dalle ore 18 di oggi, sabato 24 settembre, fino alle ore 12 di domani, domenica 25.

La perturbazione in transito su gran parte della Toscana è infatti in rapido peggioramento e le precipitazioni, inizialmente concentrate nella zone nord occidentali, si estenderanno alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale.

In serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalentemente temporalesco. Possibili anche violenti colpi di vento e grandinate.

Il Comune di Empoli, con l’ordinanza numero 500 firmata oggi, ha attivato il Coc (Centro operativo comunale). L’attivazione, si spiega in una nota, è stata disposta al fine di assicurare nell’ambito del territorio la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per allerta arancione. Resta in vigore l’ordinanza numero 499 che, dalle ore 12 di oggi, fino al termine della criticità, dispone il divieto di qualunque attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini e parchi pubblici devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza. Il Comune raccomanda ai cittadini di restare informati in merito all’evolversi della situazione meteo anche seguendo gli eventuali aggiornamenti che saranno consultabili sul sito web del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it, sulla pagina Facebook Comune di Empoli, sui canali Telegram Comune di Empoli e Protezione civile Empoli.