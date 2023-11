Maltempo, comune Prato e Pistoia : scuole chiuse anche domani

Lo rende noto il Comune spiegando che “al momento non è possibile stabilire quali scuole potranno riaprire lunedì”

“Anche se dai primi sopralluoghi effettuati già ieri sera dalla Protezione civile e dai tecnici del Comune non sono state evidenziate particolari criticità, soprattutto in relazione alla grave situazione che sta vivendo tutta la città e la provincia” resteranno chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Prato.

“Ci sono infiltrazioni da molti controsoffitti -fa sapere il Comune- ma il problema maggiore è rappresentato dall’allagamento delle strade e di molte zone che non permette di raggiungere gli edifici scolastici per verificare la situazione, soprattutto nella zona nord, come le primarie di Figline e di Pacciana.

Sempre il Comune rende noto che “al momento non è possibile stabilire quali scuole potranno riaprire lunedì”: solo quando le vie saranno libere dall’acqua sarà stilato un elenco di priorità di interventi. “Siamo in costante contatto da ieri con i presidi e con loro abbiamo condiviso la situazione nelle scuole, la collaborazione è massima, l’Amministrazione comunale tutta e i nostri tecnici sono tutti mobilitati – dice l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – e chiediamo anche alle famiglie di collaborare con comportamenti di prudenza e solidarietà in un situazione così straordinaria per Prato, mai successa”.

Scuole chiuse anche nel comune di Pistoia. “Nell’ambito della riunione che poco fa ha visto confrontarsi i sindaci del territorio provinciale, coordinati dalla Prefettura di Pistoia -si legge nel comunicato del Comune- sulle criticità determinate dal maltempo in queste ore, e che hanno particolarmente colpito la Piana, gli amministratori hanno manifestato la volontà di tenere chiuse le scuole anche nella giornata di domani. Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha accolto dunque tale richiesta, così da ridurre la mobilità dei cittadini ed evitare di appesantire il traffico nelle zone maggiormente colpite dagli allagamenti.