Mafia: asilo Corleone intestato a bimbe morte strage Firenze

Un asilo nido a Corleone prenderà il nome delle due sorelline Caterina e Nadia Nencioni vittime della strage di via dei Georgofili

L’asilo nido comunale di Via Punzonotto a Corleone, recentemente ristrutturato, sarà intitolato domani alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, morte all’età di nove anni e di cinquanta giorni nella strage di Via dei Georgofili a Firenze del 27 maggio 1993. Nella stessa giornata, la commissione straordinaria che amministra il comune sciolto per mafia intitolerà la via Scorsone a Cesare Terranova, dedicando questa strada al magistrato che “per primo seppe individuare la forte caratura criminale dei boss corleonesi”.