A Firenze la IV edizione della rassegna di cinema sardo. “Made in Sardegna – Un’isola di film 2021”, che sarà concentrata in un’unica giornata, martedì 5 ottobre, al Cinema La Compagnia di Firenze

La rassegna “Made in Sardegna – Un’isola di film 2021″ prenderà il via alle ore 17.00 con la proiezione di due brevi corti, Il Pasquino e Storia di Edina Altara della durata di 6 minuti. Il Pasquino presenta un caleidoscopio di immagini animate riprese dall’omonimo settimanale satirico che, nei suoi 100 anni di vita (1856-1956) ospitò numerosi illustratori sardi (Sini, Manca, Gianeri, ecc.). Il secondo corto è ispirato alle immagini e alla figura della poliedrica artista sassarese Edina Altara (1898-1983) che, tra l’altro, ebbe un lungo sodalizio artistico con Giò Ponti.

A seguire, ci sarà la proiezione del docu-filmMarianne Sin-Pfältzer. Paesaggi Umani(a curadi Enrico Pinna e Andrea Mura, 29’). Racconta la storia di Marianne Sin-Pfältzer, fotografa tedesca nata ad Hanau da una famiglia cosmopolita e antinazista, che giunse in Sardegna nei primi anni ’50 restando affascinata da una terra ancora integra e misteriosa. Uno sguardo femminile che racconta un’isola nel profondo.

Alle ore 19.00 la rassegna prosegue con i lungometraggi. Ricordiamo tra questi il film-documentarioTransumanze(durata 52 minuti), diretto da Andrea Mura. E’ un racconto corale sulla grande migrazione dei pastori sardi in Toscana a partire dagli anni ’60. Una storia di lavoro, conflitti sociali, emancipazione nel passaggio dalla mezzadria all’industrializzazione. Al centro del documentario c’è la vita di sei famiglie provenienti da sei piccoli paesi sardi, Austis, Busachi, Galtellì, Illorai, Orune e Paulilatino. Una vicenda storica che attraversa tre generazioni. Rievoca le condizioni dei pastori in Sardegna prima della partenza, l’arrivo in Toscana, il periodo dei sequestri e la difficile convivenza tra sardi e toscani, lo sviluppo di caseifici e cooperative.

INFO-PROGRAMMA