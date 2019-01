Lunedì sciopero camionisti, presidi a Firenze e Livorno

Firenze, autisti e camionisti in sciopero lunedì 14 gennaio contro la modifica dei regolamenti europei, per dire “No all’allungamento dei tempi di lavoro”.

In mattinata, presidio dei lavoratori con Cgil-Cisl-Uil di categoria a Firenze in via Cavour davanti alla prefettura , mentre i camionisti si riuniranno a Livorno presso il salone Lem di piazza del Pamiglione e intorno alle 11 si dirigeranno davanti alla Prefettura.

In questi giorni s’intensifica la discussione a Bruxelles sul cosiddetto “Mobility Package”, pacchetto di modifiche ai Regolamenti europei che disciplinano il trasporto di merci e persone, e “le modifiche dei regolamenti, se approvate, – dicono i sindacati – produrranno un allungamento dei tempi di guida con la conseguente riduzione dei tempi di riposo degli autisti. È chiaro che in gioco ci sono la salute dei lavoratori e la sicurezza della cittadinanza, che avrà autisti allo stremo delle energie psico-fisiche che circoleranno sulle strade. In Italia il trasporto merci su gomma rappresenta circa l’87% del totale. In Toscana gli addetti coinvolti sono circa un migliaio: se consideriamo che i principali porti toscani Livorno e Piombino accolgono la quasi totalità dei traffici in entrata e uscita, è facile comprendere l’impatto sul territorio in termini di sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini”.

Per queste ragioni le Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti a sostegno del Sindacato Europeo ETF impegnato in prima linea nella vertenza, hanno deciso di proclamare due intere giornate di sciopero: il 14 gennaio per il settore delle merci e il 21 gennaio per quello del trasporto persone.