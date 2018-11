Lucca: brucia sterpaglie in giardino, 62enne gravemente ustionato

Un uomo di 62 anni che stava bruciando alcune sterpaglie nel giardino della sua abitazione a Pozzi di Seravezza in provincia di Lucca è stato raggiunto da un ritorno di fiamma e è rimasto gravemente ferito con ustioni di primo, secondo e terzo grado al torace, al volto, al collo, a una mano e alla gambe.

Subito soccorso è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia: da qui doveva essere trasferito con l’elicottero Pegaso in un centro ustionati, ma al momento, l’uomo che si è ustionato a Seravezza, in provincia di Lucca, resta ricoverato in rianimazione al Versilia, in attesa di un posto disponibile.

Nel luogo dell’incidente sono intervenute un’ambulanza medicalizzata di Ponte Stazzemese e una di Querceta. Sul posto anche la polizia per le indagini di rito.