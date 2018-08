Nogarin su rifiuti: sbugiardati nostri detrattori, Aamps paga creditori in anticipo

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin oggi su Facebook ha scritto un post in merito all’azienda partecipata dei rifiuti Aamps che, spiega, “a febbraio, puntualmente, ha pagato i primi 13,2 milioni di euro di debiti ai creditori privilegiati, piccoli artigiani in testa, e un primo riparto a tutti i chirografari. “Le previsioni apocalittiche dei giorni prima del concordato sono state disattese – ha aggiunto Nogarin – con buona pace dei nostri detrattori che ci accusavano di voler far fallire sia Aamps che i suoi fornitori. Sbugiardati due volte”.

”C’era una volta un’azienda che faceva debiti su debiti. Un’azienda dipendente in tutto e per tutto dall’amministrazione cittadina, vincolata agli umori della politica locale. Un’azienda pubblica, che in pochi anni ha accumulato milioni di euro di debiti. Oggi questa azienda è sulla strada del risanamento e sta percorrendo le tappe con una velocità sorprendente’. Così esordisce Nogarin nel suo post su Facebook.

”A luglio, con 9 mesi di anticipo rispetto al piano di concordato, è stato pagato il secondo e ultimo riparto di tutti i chirografari con credito sotto i 250 mila euro a testa ed è stata saldata la seconda rata dei chirografari con credito superiore a 250 mila euro”.

”Si tratta – spiega il sindaco di Livorno- di “un pagamento di 1,7 milioni per saldare i debiti con autotrasportatori, smaltitori, manutentori e fornitori di servizi che negli anni sono stati affamati da Aamps”.

Per il sindaco, “la nuova gestione manageriale dell’azienda è riuscita dunque in meno di un anno e mezzo a restituire ai piccoli imprenditori ciò che era stato loro sottratto nel corso di otto anni. Ora all’appello mancano sostanzialmente l’ultima tranche dei chirografari più rilevanti, come Rari e Lonzi, e le banche”.