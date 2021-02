Livorno, condannato l’ex viceprefetto Daveti

Condannato a 4 anni e 8 mesi Giovanni Daveti, ex viceprefetto di Livorno reggente dell’ufficio distaccato dell’isola d’Elba per diversi reati tra cui associazione per delinquere.

E’ stato condannato, con rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi di reclusione l’ex viceprefetto di Livorno reggente dell’ufficio distaccato dell’isola d’Elba, Giovanni Daveti, finito in carcere il 31 maggio scorso per una serie di reati tra cui associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, frode sulle accise, contrabbando, evasione di diritti doganali e falso in documenti pubblici.

Anche gli altri tre imputati che avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato sono stati condannati: 3 anni e 8 mesi di reclusione per Giancarlo Cappelli, considerato dall’accusa uomo di fiducia di Daveti, 2 anni con pena sospesa per Mattia Boschi e 1 anno e 8 mesi per Vitantonio Danese.

“Faremo senz’altro appello a questa sentenza. Naturalmente aspettiamo di vedere le motivazioni per il deposito delle quali il giudice si è riservato 45 giorni”, ha spiegato l’avvocato Massimo Girardi, difensore di Daveti il quale, dopo 9 mesi di carcere, è stato messo agli arresti domiciliari.