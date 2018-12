Livorno, chiuso a traffico lungomare per mareggiate

Sul fronte passeggeri, mentre sono riusciti ad attraccare a banchina i traghetti in arrivo stamani dalla Corsica e dalla Sardegna, è stata sospesa la corsa del traghetto Liburna prevista per l’isola di Capraia.

Sempre nela città labronica, circa venti metri di tettoia di lamiera della copertura delle stalle dell’ippodromo Caprilli, chiuso e in disuso ormai da tempo, sono state divelte dal forte vento che sta sferzando la città e hanno abbattuto un palo dell’illuminazione del viale dei Pensieri che è stato chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area che si trova vicino allo stadio Picchi e che viene utilizzata per l’afflusso e il deflusso dei tifosi ospiti. Per la concomitanza con la partita

Livorno-Foggia e permettere dunque l’arrivo allo stadio dei tifosi del Foggia sì è dovuto dunque bloccare temporaneamente il traffico sul viale a mare. Fino ad ora sono una quarantina gli interventi, già effettuati, dai vigili del fuoco di Livorno per

problemi causati dal vento mentre una settantina restano in coda. Il comando ha attivato la sala crisi e potenziato la sala operativa. E’ stato anche attivato il Centro operativo comunale.

Inoltre i pompieri del comando di Grosseto e dei distaccamenti di Follonica (Grosseto) e Orbetello (Grosseto) stanno operando su circa 15 interventi sempre in relazione al forte vento.