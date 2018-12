Raccontare il Novecento italiano. E’ questo il progetto della mostra L’Italia dei fotografi. 24 storie d’autore, appena inaugurata a Mestre.

L’Italia dei fotografi. 24 storie d’autore è la prima mostra temporanea ospitata al M9, il nuovissimo polo culturale che comprende museo, spazi espositivi, una mediateca-archivio, aree per le attività didattiche, e servizi al pubblico.

A cura di Denis Curti, la mostra propone 230 immagini sia a colori che in bianco e nero.

Sono tutte opere di 24 fotografi italiani che raccontano com’è cambiato il Paese nel corso del secolo scorso.

Chi sono i 24 de L’Italia dei fotografi?

Un pool che unisce fotografi di tutti gli angoli d’Italia. Ci sono i grandi maestri come Gabriele Basilico, Mario De Biasi, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Nino Migliori, Ugo Mulas.

Non mancano i due Jodice padre e figlio, Mimmo e Francesco; e spicca il lavoro delle bravissime Letizia Battaglia, Carla Cerati, Lisetta Carmi.

Poi ancora, Franco Fontana, Ferdinando Scianna, Tazio Sechiaroli, Fulvio Roiter, Luca Campigotto, Olivo Barbieri… più vari altri, che non sto ad elencare per non fare un elenco troppo a “lista della spesa”.

In tutto, 3 donne. 21 uomini. Questo alla fine del 2018… Uno si domanda come mai. Non esistono forse e non sono esistite fotografe in Italia? La mostra adesso in corso al Centro Pecci racconta un’altra storia. Far raccontare tutto ai soliti noti, per quanto bravissimi, vabbè.

Peccato, perchè la mostra si pone come continuazione ideale della mostra permanente sul XX secolo e sulle sue trasformazioni ospitata nei primi due piani del Museo M9.

Comunque. Ognuno dei 24 in L’Italia dei fotografi è stato scelto perchè racconta una storia italiana: Letizia Battaglia ci porta nelle strade di Palermo insanguinate dai delitti mafiosi; Gabriele Basilico canta Milano, con i suoi celeberrimi Ritratti di Fabbriche del 1978-1980;

Lisetta Carmi ci fa conoscere personaggi genovesi, Ferdinando Scianna altri invece siciliani. Arturo Ghergo ha fotografato a Roma divi del cinema e del teatro per decenni, Tazio Sechiaroli invece il mondo che ruotava intorno a Fellini…

Oltre alle opere in mostra è possibile anche consultare un vasto archivio dedicato a ognuno degli autori: ci sono circa 100 libri in libera consultazione, più video-interviste e documentari.

E poi ci saranno anche molti eventi collaterali. Per cui consiglio di programmare una visita a M9 consultando prima il bel sito del museo.

Dove: M9, via Giovanni Pascoli 11, Venezia Mestre

Quando: dal 22 dicembre fino al 16 giugno 2019. Info pratiche: M9

