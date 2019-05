L’artista Renato Ranaldi per il Compleanno delle Oblate

🎦Firenze, tre giorni di festeggiamenti, presentazioni di libri, eventi, per festeggiare i 12 anni di apertura della Biblioteca delle Oblate da venerdì 24 a domenica 26 maggio una tre giorni molto intensa a cui tutti sono invitati a partecipare.

Tra gli eventi in programma alle Oblate un doppio appuntamento con l’artista Fiorentino Renato Ranaldi: alle 17:00 presentazione dell’ultimo suo libro “Forse piove”, con lo stesso Ranaldi che dialoga con il filosofo Sergio Givone, il critico d’arte Bruno Corà e l’editore Francesco Gurrieri con le letture a cura di Giancarlo Cauteruccio e sonorizzazione dal vivo di Letizia Fuochi e Orietta Giunti

Alle 18:00 poi, inaugurazione alla presenza dell’assessore alle biblioteche dell’istallazione dell’opera di Ranaldi ‘Plein air’ nel chiostro della biblioteca con accompagnamento con letture e sonorizzazioni dal vivo. L’installazione rimarrà esposta dal 25 maggio al 29 luglio.

Renato Ranaldi è nato a Firenze nel 1941 dove vive. Esordisce con la pittura dimostrando molto presto una predilezione per accostamenti di forme linguistiche diversificate. La sua ricerca prosegue, nell’esperienza multiforme di attraversamenti di tecniche e materiali, all’insegna del disegno dal quale proviene altresì tutta la sua opera plastica. Questa dinamica genera opere concatenate, senza soluzione di continuità con lavori precedenti. Nella sua produzione appaiono costantemente forme archetipiche e simboliche quali principi fondanti e ragione del proprio fare. Dal 2006 l’idea della marginalità e del fuori è il tema costante dei suoi lavori. Il primo libro di disegni affiancati da didascalie dal titolo Agherie è stato pubblicato nel 1984. La sua scrittura dal carattere divagatorio e delirante tende alla descrizione dell’Impossibilità in Arte: i soggetti trattati, estratti dal mondo, sono caratterizzati da profili incerti che non abitano un luogo mentale prestabilito. È stato pubblicato nel 2002 La misura, la rotazione, il ritorno (libri di AEIUO); nel 2010 Tebaide (Gli Ori editore); nel 2014 Calamaio mistico (Le lettere editore); nel 2016 Scioperìi (Gli Ori editore); Tiritere (2017); Forse piove (Aprile 2019).