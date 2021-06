La Toscana torna sotto quota 100 casi, nuovi positivi al Coronavirus

Firenze, la Toscana torna sotto quota 100 nuovi positivi dove nelle ultime 24 ore si contano 82 nuovi casi, con un’età media di 42 anni. Arrivano così a 243.457 i casi dall’inizio della pandemia.

La Toscana intanto si allinea con le ultime indicazioni del Ministero della Salute, che ha formalizzato in una circolare il blocco dei richiami con Astrazeneca per gli under 60, che riceveranno, invece, la seconda dose con Pfizer o Moderna.

“Rispettiamo le indicazioni del Governo e ci muoviamo di conseguenza – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a conclusione della riunione con la task force regionale, dedicata alla campagna vaccinale anti Covid -. I richiami delle persone con meno di 60 anni, che hanno effettuato la prima dose con AstraZeneca, saranno riprogrammati. La funzione di modifica prenotazione della seconda dose per gli under 60 è stata temporaneamente sospesa, per consentire la messa in atto delle ultime disposizioni ministeriali. In settimana contiamo di ripristinarla alla luce delle ultime novità”.

“Intanto – prosegue Giani – siamo già a oltre 2milioni e mezzo di dosi complessive somministrate”. Per avviare le vaccinazioni anti-Covid nella fascia 12-16 anni il governatore ha invece spiegato di “voler aspettare un po’, perché vedo ancora troppo opinioni diverse nella comunità scientifica.

Il Cts ha dato il via libera con un obiettivo, quello di avere i ragazzi da 12 a 15 anni vaccinati per l’inizio della scuola, quindi noi lo faremo. Ma lo faremo man mano che ci si avvicina alla scuola: con le prenotazioni pensiamo di farglielo fare dal 16 di agosto a metà settembre”.