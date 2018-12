La sera di Capodanno al cinema Odeon di Firenze con “Old man & The Gun”

La sera del 31 Dicembre torna al Cinema Odeon di Firenze il tradizionale appuntamento tanto atteso dagli appassionati di cinema con il film “Old man & The Gun”. A Mezzanotte si festeggia in sala l’arrivo del nuovo anno con spumante e panettone per tutti

La sera del 31 Dicembre torna al Cinema Odeon di Firenze il tradizionale appuntamento tanto atteso dagli appassionati di cinema. Alle ore 22.20 il film OLD MAN & THE GUN con Robert Redford, e al termine della proiezione si festeggia in sala l’arrivo del nuovo anno, con spumante e panettone per tutti gli spettatori.

Il film, diretto da David Lowery, è ispirato alla storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Da una temeraria fuga dalla prigione di San Quentin quando aveva già 70 anni, fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. Coinvolti in maniera diversa nella sua fuga, ci sono l’acuto e inflessibile investigatore John Hunt (Casey Affleck), che gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo affascinato dalla passione non violenta profusa da Tucker nel suo mestiere, e una donna, Jewel (Sissy Spacek), che lo ama nonostante la sua professione.

INFO:

Cinema Odeon – Piazza Strozzi – Firenze Biglietto: euro 15

Tel. 055-214068 www.odeonfirenze.com