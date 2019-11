“John & Yoko: Above us only sky” di Michael Epstein al Festival dei Popoli

Il prossimo 2 novembre al 60/mo Festival dei Popoli arriva il documentario”John & Yoko: Above us only sky”

Sarà “John & Yoko: Above Us Only Sky” del regista Michael Epstein, sulla storia della genesi di uno degli album più famosi di tutti i tempi come “Imagine” di John Lennon, uno degli eventi in prima italiana in programma, sabato 2 novembre (ore 18.15), al 60esimo Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario presso il cinema La Compagnia di Firenze.

Il film rivela al pubblico la profonda collaborazione creativa fra John Lennon e Yoko Ono nella produzione dell’album Imagine, rievocando quell’epoca ma anche mettendo in risalto quanto quella musica e quel messaggio parlino ancora al pubblico di oggi. Grazie alla piena cooperazione della John Lennon Estate e alla piena disponibilità di Yoko Ono, il film esamina come l’attivismo, la vita politica, la musica della coppia fossero intrinsecamente collegati. Grazie a filmati inediti di John e Yoko, interviste nuove e materiali d’archivio, “John & Yoko: Above Us Only Sky” illustra come il messaggio dell’album invitasse a una forma di impegno radicale e come quest’opera si rivela più attuale che mai.

Il Festival dei Popoli, dal 2 al 9 novembre a Firenze – presieduta da Vittorio Iervese e diretta da Alberto Lastrucci – si propone di presentare il meglio del cinema documentario internazionale in un programma di 109 film, accompagnati da oltre 90 ospiti internazionali.

