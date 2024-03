Joe Barone: camera ardente aperta al Viola Park, il saluto di Commisso

Aperta al Viola Park di Firenze la camera ardente dove è stato portato il feretro del dg della Fiorentina Joe Barone, scomparso ieri all’età di 57 anni per un attacco cardiaco. Presente tutta la famiglia, la moglie Camilla, e i quattro figli e il presidente viola Rocco Commisso, appena arrivato. Bandiere a mezz’asta nel centro sportivo, e i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per venire a salutare Joe Barone.

Nato a Ragusa, oggi avrebbe compiuto 58anni. Il feretro ha raggiunto la struttura a Bagno a Ripoli nella serata di ieri, i funerali invece saranno celebrati negli Stati

Uniti. La Figc dispone un minuto di silenzio su tutti i campi. Questa mattina arriverà a Firenze il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per dare l’ultimo saluto all’amico e al braccio destro. Anche il sindaco di Dario Nardella, da Bruxelles fa sapere che in queste ore tornerà a Firenze per andare direttamente alla camera ardente al Viola Park.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza la Fiorentina perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata”. Così la società viola ha annunciato ieri la scomparsa di Joe Barone. Le condizioni del direttore generale viola, che avrebbe compiuto 58 anni oggi, sono apparse subito molto gravi: le funzioni vitali erano sostenute dalle macchine e le speranze di ripresa erano minime. Al suo fianco, da subito, la moglie Camilla raggiunta dai figli Pietro (con la moglie e il piccolo Giuseppe Tommaso, il nipotino di uno anno del dirigente), Salvatore, Giuseppe e Gabriella partiti subito dagli Usa.

Questa mattina arriverà a Firenze con un volo privato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per dare l’ultimo saluto ad un amico prima che ancora che ad uno dei suoi manager più stimati e fidati. Una collaborazione nata alcuni anni fa negli Stati Uniti dove entrambi si erano trasferiti da bambini con le loro famiglie: dopo gli studi e una carriera nel settore finanziario Barone era entrato nell’azienda di Commisso, la Mediacom, poi nel club dei New York Cosmos quindi alla Fiorentina quando il magnate italo/americano l’aveva acquistata dai Della Valle. In pratica Barone era l’uomo che rappresentava Commisso nel calcio, molto più di un braccio destro, tanto da aver seguito fin da subito il progetto del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Proprio lì, oggi dalle 9 alle 21, è allestita la camera ardente. Poi sarà Pozzallo, il paese in provincia di Ragusa dove era nato Barone, a rendere omaggio al concittadino con un’altra camera ardente e una messa sabato. I funerali si terranno invece a New York dove risiede la famiglia del dirigente. Nel suo ricordo la Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento prima delle partite in programma questo fine settimana e il prossimo, comprese quelle della A femminile.