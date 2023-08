Intesa Questura-Artemisia su stalking e violenze domestiche Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Intesa su stalking e violenze domestiche – La questura di Firenze e il centro antiviolenza Artemisia hanno firmato un protocollo di collaborazione a tutela delle vittime di stalking, violenza di genere e domestica.

A siglare l’intesa il questore Maurizio Auriemma e la presidentessa di Artemisia Elena Baragli (AUDIO). Da gennaio 2023 i provvedimenti emessi sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2022, 18 rispetto ai sei di un anno fa. Si tratta di ammonimenti e quindi non di denunce. E’ una misura di prevenzione per tutelare la vittima sia nell’ambito degli atti persecutori che della violenza domestica. Da un lato la questura offrirà un’accoglienza tempestiva e un adeguato supporto alle vittime, dall’altro Artemisia indicherà le operatrici di riferimento per i casi specifici.

“E’ un protocollo che vogliamo rendere vivo e concreto – ha spiegato Auriemma -. Vorremmo fare in modo che ci siano incontri periodi per tastare il polso della situazione, anche attraverso incontri col mondo della scuola. L’ammonimento è la prima fase ed è ancora uno strumento poco conosciuto. Dei 18 casi si tratta di relazioni di uomo e donna nell’ambito del rapporto di coppia. In alcuni casi siamo riusciti a recuperare rapporti che sembravano irrecuperabili”.

“Questo è un nuovo inizio – ha sottolineato Elena Baragli -. Il contenuto del protocollo ha l’obiettivo di rafforzare i legami di rete. Il tema delle denunce è ancora critico. Di tutte le donne che vengono accolte nei centri antiviolenza, solo il 27% arriva a denunciare”.