Incidenti lavoro, cade in azienda e si frattura a Campi Bisenzio

Intervento del 118 e del Dipartimento di prevenzione della Asl per un infortunio sul lavoro nel centro di distribuzione Esselunga di Campi Bisenzio (Firenze), in via delle Cicogne. Una donna di 45 anni ha subito una caduta riportando una frattura a una spalla. Il 118 l’ha portata in ospedale con codice di urgenza giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. L’intervento c’è stato dopo le 5,30.