Incidente in viale Fratelli Rosselli tra un’auto e un tram, traffico in tilt

Il tram stava circolando da via Guido Monaco verso via Alamanni attraversando il viale quando per ragioni da accertare è stato urtato da una vettura La T1 è attiva su tutta la linea mentre la T2 è in funzione da Peretola a Redi con l’attivazione di servizi sostitutivi.

È accaduto intorno alle 15.45 l’incidente tra un’auto e un tram in circolazione sulla linea T2 in viale Fratelli Rosselli. Il tram stava circolando da via Guido Monaco verso via Alamanni attraversando il viale quando per ragioni da accertare è stato urtato da una vettura. A causa dell’impatto il convoglio è uscito dai binari. Il viale Fratelli Rosselli è quindi chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di ripristino che, comunicano da Gest, dureranno diverse ore. La T1 è attiva su tutta la linea mentre la T2 è in funzione da Peretola a Redi con l’attivazione di servizi sostitutivi.

Forti le ripercussioni al traffico per la chiusura di viale Fratelli Rosselli, tra le principali arterie cittadine, in seguito all’incidente. Nello scontro sarebbero deragliati due vagoni della tramvia. I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza della vettura. L’uomo che conduceva l’auto e la donna alla conduzione della tramvia, spiegano ancora i vigili del fuoco, sono stati soccorsi dal personale sanitario. Secondo quanto appreso il conducente dell’auto, un 74enne, è stato portato in ospedale in codice giallo. In codice verde invece un passeggero che avrebbe accusato un attacco di panico in seguito allo scontro.

Eseguite successivamente le operazioni di riposizionamento del tram sui binari viale Fratelli Rosselli. Sul posto l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

“Ringrazio la Polizia Municipale, i tecnici e tutti gli operatori che, da subito, si sono adoperati per gestire la difficile situazione. Ci sono stati disagi e ripercussioni perché viale Fratelli Rosselli è un’arteria fondamentale della circolazione cittadina, ma c’è il massimo impegno di tutti per rimuovere il tram incidentato e ripristinare la normale viabilità”.