Incidente in A1, ferito muore durante trasporto in ospedale

Il conducente di un furgone, 56 anni, della provincia di Rovigo, è morto stamani nello scontro del suo mezzo con un Tir sull’A/1. L’incidente è accaduto stamattina sulla carreggiata nord, all’altezza del chilometro 261, nel territorio di Barberino del Mugello (Firenze). Il 56enne è deceduto in ambulanza durante il trasporto d’urgenza in ospedale. E’ rimasto invece illeso il camionista. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, l’ambulanza e i vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato in carreggiata direzione nord per quasi un’ora, dalle 6.40 alle 7,30 per consentire i soccorsi e i rilievi necessari per la ricostruzione dell’incidente.