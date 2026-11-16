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Lun 16 Nov 2026
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ToscanaCronacaIncendio in casa a Livorno, muore 51enne
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Incendio in casa a Livorno, muore 51enne

By Redazione

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione in via Mastacchi a Livorno dove poco prima era scoppiato un incendio. A chiamare i vigili del fuoco alcuni residenti che avevano notato del fumo nero uscire dalle finestre dell’appartamento.

Dopo aver spento le fiamme i pompieri hanno trovato il corpo dell’uomo praticamente già carbonizzato. Nonostante l’intervento del personale della Croce rossa e del medico del 118 per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una volante, insieme agli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini sul caso e della scientifica per i rilievi.

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