Incendio in casa a Livorno, muore 51enne

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione in via Mastacchi a Livorno dove poco prima era scoppiato un incendio. A chiamare i vigili del fuoco alcuni residenti che avevano notato del fumo nero uscire dalle finestre dell’appartamento.

Dopo aver spento le fiamme i pompieri hanno trovato il corpo dell’uomo praticamente già carbonizzato. Nonostante l’intervento del personale della Croce rossa e del medico del 118 per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una volante, insieme agli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini sul caso e della scientifica per i rilievi.