🎧 Inaugurata all’Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux stanza e biblioteca di Vasco Pratolini

“La nuova stanza – spiega Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux –, interamente dedicata a uno dei maggiori narratori della Firenze novecentesca, fa parte del progetto che stiamo ostinatamente portando avanti per far conoscere anche ai fiorentini e agli studenti l’Archivio Contemporaneo Bonsanti, che quest’anno compie cinquant’anni di vita. Un modo per riportare nel cuore di Firenze, a San Frediano, lo scrittore che ha trascorso la maggior parte della sua vita fuori dalla sua città natale. Visse a Napoli, Torino e in altri luoghi, ma soprattutto a Roma. Una maniera anche per poter vedere da vicino i suoi oggetti privati e la sua biblioteca, composta da circa 2.600 libri, collocati originariamente nell’abitazione romana di Via Tolmino, donata al Vieusseux dalla figlia Aurelia nella primavera del 2010”.

E’ tra le strade fiorentine, in particolare in via Toscanella, che Pratolini comincia il ‘suo apprendistato’ culturale, grazie ad Ottone Rosai che fa scoprire al giovane Vasco (per ammissione dello stesso scrittore) “i contemporanei”, tra cui possiamo annoverare sia le opere di Piero Jahier, Aldo Palazzeschi, Federigo Tozzi, Dino Campana e Giuseppe Ungaretti, che le figure di Dino Caponi, Bruno Bècchi, Renzo Grazzini, Romano Bilenchi, Dino Garrone e Berto Ricci. Nomi e titoli che si trovano presenti – a volte con dedica autografa – nella biblioteca privata di Vasco Pratolini, la quale oggi torna nei luoghi dove essa – quasi cento anni fa – ha preso vita.

La stanza pratoliniana riprodotta nell’Archivio Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux viene, quindi, a profilarsi come un vero ‘ritorno a casa’, una reunion non solo con il fondo archivistico già custodito in Palazzo Corsini Suarez fin dal 1991 con la prima donazione di carte dello scrittore, ma anche con il quartiere, i rioni, le strade che hanno visto ‘crescere’ l’autore e che sono diventate parte fondamentale della sua scrittura. Duemila e seicento volumi circa arrivati nel 2010 grazie alla figlia Aurelia, ordinati in tredici sezioni che ripercorrono l’attività scrittoria e gli interessi dello scrittore, tra opere sia di letteratura italiana (alcune con dedica) che straniera (con un riguardo verso quelle in lingua francese nelle edizioni della “Bibliothèque de la Pléiade”), tra classici di secoli passati e quelli del nostro Novecento (quest’ultimo con una sezione a parte), libri d’arte, di filosofia e religione, di linguistica, di teatro e di cinema, di storia, politica, socialismo e resistenza o volumi su Firenze, la Toscana e Napoli (luoghi del cuore pratoliniani) fino alle traduzioni delle opere di Pratolini, presenti in più edizioni e in più lingue.

Tra i testi più tradotti presenti nella biblioteca, non si può non citare Metello, che nuovamente descrive queste contrade tramite gli occhi dei suoi personaggi come Caco e Metello Salani o Betto del rione di San Niccolò fino ai sanfredianini Quinto Pallesi e sua figlia Ersilia, moglie e perno costante e solido del giovane Salani. È questa una citazione dovuta, visto il cadere, tra pochi giorni, del 70esimo natale del libro edito da Vallecchi proprio ad inizio febbraio del 1955, ricorrenza questa che sarà festeggiata con due visite straordinarie alla Biblioteca Pratolini e ad altre stanze dell’Archivio il pomeriggio del 5 febbraio. Metello è, in qualche modo, il romanzo che consacra per sempre la figura di Vasco Pratolini, dato che proprio in quello stesso anno fa vincere al Nostro il Premio Viareggio a ‘furor di popolo’.

Per far conoscere alla cittadinanza e agli appassionati di letteratura la stanza dedicata a Vasco Pratolini, sono organizzate, previa prenotazione all’indirizzo [email protected], visite straordinarie all’Archivio Contemporaneo Bonsanti il pomeriggio di mercoledì 5 febbraio (in due turni su prenotazione: ore 15.00 e ore 16.15), durante TESTO (la mattina e il primo pomeriggio di venerdì 28 febbraio) e durante la settimana del capodanno fiorentino (mercoledì 26 e giovedì 27 marzo alle ore 15.00). Successivamente, ogni giovedì alle ore 15.00. Inoltre, nel mese di maggio, la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux dedicherà una serie di incontri a Vasco Pratolini per omaggiare l’autore, considerato uno dei maggiori scrittori italiani del secondo Novecento.