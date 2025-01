www.controradio.it 🎧 In poche ore diverse aggressioni ai sanitari. Rosati, CRI Firenze: "Situazione in strada difficile" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Una preoccupante e inesauribile scia di aggressioni al personale sanitario in Toscana. In poche ore alcuni operatori in servizio sulle ambulanze e dentro le corsie degli ospedali sono stati presi a calci, pugni e schiaffi. E c’è chi ha riportato ferite guaribili in alcuni giorni. A Volterra, un uomo di 26 anni, straniero, è stato arrestato per aver attaccato, oltre ai sanitari, una guardia giurata e i Carabinieri.

Ad appena una settimana di distanza dall’incontro promosso dalla Cisl a Careggi sulle aggressioni al personale sanitario si deve fare i conti con nuovi episodi a Firenze e non solo. Ieri, in pieno giorno, due operatori di un’ambulanza della Croce rossa sono stati colpiti con pugni e schiaffi in lungarno Santa Rosa dove erano intervenuti attorno alle 12 su un codice bianco. “Ancora non ho ben capito quale sia stato il motivo scatenante della loro reazione”, racconta Alessandro, autista del mezzo di soccorso, che ha avuto la meglio rispetto al collega, trasportato invece a Santa Maria Nuova perché colpito forte al volto.

Sempre nello stesso ospedale un’infermeria è stata aggredita da un quarantenne extracomunitario che ha dato in escandescenze durante il triage. Morale, dieci giorni di prognosi e molta paura. La stessa registrata ad Arezzo in serata, quando un’ambulanza della Croce bianca che stava trasportando un paziente in gravi condizioni a una casa di cura è stata bersagliata con il lancio di oggetti, fra cui sassi, accendini e una bottiglia che ha spaccato il vetro posteriore.

Secondo le prime ricostruzioni il fatto si deve al tentativo dell’ambulanza di farsi largo in una strada invasa da alcuni avventori di un pub in evidente stato di ebbrezza. “Sinceramente a volte mi domando se valga la pena continuare a fare servizio sulle ambulanze, se succedono queste cose in pieno giorno, lavorare di notte sarà una vera angoscia”, dice uno dei sanitari aggrediti. Solo 15 giorni fa – commenta il presidente della Cri di Firenze, Federico Rosati – un nostro equipaggio era stato minacciato con un coltello nel tentativo di prestare soccorso durante una rissa, la situazione in strada è molto difficile”.