Il Nuovo Stadio della Fiorentina? E perché non al Visarno…

Se studi idrogeologici e tutte le altre valutazioni necessarie permettessero di fare lo stadio semi-interrato avremmo il doppio vantaggio di ridurre impatto ambientale e con la terrra rimossa fare un anfiteratro da utilizzare come tribune naturali per I concerti.Sarebbe da prendere come riferimento lo stadio olimpico di Monaco 72 che ha l’accesso alle tribune

dal parco praticamente quasi al livello superiore delle tribune.

Anche nel caso che non fosse possibile fare stadio semi-interrato si potrebbero realizzare delle montagnole alberate per accesso a circa meta livello delle tribune ;cio’ diminuirebbe

impatto ambientale e si incrementa ancora di piu il verde di questa area ( again, tipo stadio olimpico di Monaco come riferimento ). La vicina fermata della tramvia permetterebbe un facile trasporto degli spettatori da tutta la citta’ o dai bus dei tifosi che potrebbero essere

parcheggiati addirittura all’interno dell’ autostrada La ferrovia che passa di lato al fosso Macinate durante le manifastazioni sportive o durante I concerti potrebbe essere utilizzata per un collegamento tramite uno “train shuttle” con un parcheggio da realizzarsi nella zona in prossimita’ degli svincoli del ponte all’ indiano.Il parcheggio potrebbe essere utilizzato anche nei normali giorni lavorativi con collegamenti alla stazione di porta al Prato e conseguentemente alla tramvia”