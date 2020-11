Il Covid e i ‘nuovi lavori’: “il rischio è quello di una proletarizzazione globale”

Podcast Play/Pause Episode 00:00 / 00:08:03 Rewind 30 Seconds 1X Download Episode

La storia di MONICA MELISSANO, promoter ed ufficio stampa in ambito musicale che, per la crisi generata dai lock down, è incappata in una multinazionale che produce messaggi locali per ‘addestrare’ robot. Una storia paradigmatica di un futuro nemmeno tanto lontano.

ASCOLTA L’INTERVISTA