Il cinema toscano in Manifattura Tabacchi

Da Virzì ai Taviani fino a Pieraccioni e Benigni, talk e proiezioni per parlare del grande schermo nostrano. “Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano”, Manifattura Tabacchi, Fondazione Stensen e Accademia della Crusca

Incontri a ingresso gratuito e ogni sera un film diverso per (ri)vedere nuovi classici su grande schermo, insieme ai linguisti collaboratori dell’Accademia. Un’occasione per parlare di cinema ma anche per approfondire il toscano parlato.

Martedì 25 agosto

ore 19:30 – Talk! Il cinema di Leonardo Pieraccioni

• con Marco Biffi – docente di Linguistica italiana all’Università di Firenze, si è occupato di lessicografia e di lingua dei mezzi di comunicazione, collaboratore dell’Accademia della Crusca.

ore 21:15:

Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni (Ita 1996, 95′)

Ci sono pochi film mitici come Il Ciclone. E insieme ad una serie di scene assolutamente Cult tutti si ricordano (o hanno sentito ripetere) i modi di dire e le battute dei protagonisti. La storia di Levante, Libero e Selvaggia che vivono in campagna insieme al padre Osvaldo, travolti da un ciclone di ballerine di flamenco…

Martedì 8 settembre

ore 19:30 – Talk! Tutto quello che avreste voluto sapere sulla lingua italiana e non avete mai osato chiedere

• con Maria Cristina Torchia – sociolinguista, redattrice del Vocabolario del fiorentino contemporaneo e del servizio di Consulenza linguistica dell’Accademia della Crusca.

ore 21:15

La pazza gioia di Paolo Virzì (Ita 2016, 118′)

Beatrice e Donatella sono due donne profondamente sofferenti. In cerca di sollievo dalla loro condizione e, perché no, di un qualche brandello di felicità, fuggono insieme dalla comunità terapeutica di cui sono ospiti, per provare a vivere da sole in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani. In balìa delle loro rispettive ossessioni, sperimentano il potere curativo di una relazione in cui riconoscere le fragilità dell’altra e prendersene cura consente di far pace con le proprie.

INFO Tutte le proiezioni avvengono nella Piazza dell’Orologio di Manifattura Tabacchi – Ingresso da Via delle Cascine 33 – Firenze

Talk! a ingresso libero Biglietto: 5,00 € (ridotto 4,00 € Circuito Firenze al Cinema)