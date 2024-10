“Gravi anomalie di sicurezza al cantiere Student Hotel di via Panciatichi”

Lo denuncia Massimo Torelli, promotore Referendum Salviamo Firenze, che annuncia la presentazione di un esposto con relative richieste di intervento urgente alla Usl Centro e Comune di Firenze-Vigili Urbani per Gravi anomalie di rispetto della Sicurezza sul Lavoro cantiere Edile a Firenze via Panciatichi, 20 (ex Agenzia delle entrate Firenze 3), proprietà A.D. STUDENT FIRENZE srl dove è in corso di realizzazione una ennesima struttura destinata a Studentato Ricettivo.

Gli esposti sono stati presentati dall’Architetto Roberto De Blasi che ha individuato la situazione critica del cantiere dello Student Hotel di V.le Panciatichi e dettagliato le anomalie. Già consigliere comunale, impegnato nella campagna Salviamo Firenze, si occupa professionalmente di appalti di riqualificazione del patrimonio immobiliare con specifiche competenze riguardo la verifica e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri per conto della committenza.

Roberto De Blasi dichiara “come professionista ma anche cittadino mi impegno affinché la sicurezza nei cantieri edili sia il requisito essenziale dell’organizzazione dei lavori. Le regole esistono e sono giuste, bisogna farle rispettare!”

“SegnalIamo che il D.lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali – si legge in un comunicato – La natura e la portata delle presunte violazioni della normativa sulla sicurezza, o di altra natura, sopraesposte mi induce a sottoporle all’attenzione delle autorità competenti, anche allo scopo di poter contribuire alla prevenzione di tragici accadimenti come quelli che hanno recentemente visto la morte di cinque lavoratori nel disastro colposo occorso nel Cantiere Esselunga di Via Mariti.Tutto procede come al Cantiere Esselunga di viale Mariti dove sono stati uccisi 5 operai. Dove sono i controlli e l’attenzione promessi?Sono così evidenti le anomalie che è sufficiente sostare pochi minuti ai Canitieri per vederli”.

“Anche questo cantiere- come quello di Viale Belfiore, è posto in un luogo ampiamente visibile, con migliaia di macchine che ci transitano al giorno, di fianco a scuole e alla stazione di Rifredi. Anche in questo caso sembra che nessuno abbia mai guardato niente” prosegue la nota.

E ancora, nell’agosto del 2023 denunciammo l’avvio della costruzione di questo immobile, godendo delle norme del Comune di Firenze che volevamo abrogare https://www.referendumsalviamofirenze.it/nellassenza-delle-norme-proposte-dal-referendum-sorge-a-firenze-una-nuova-struttura-ricettiva-fantasma-quante-altre-trasformazioni-sono-in-corso/

Ecco le contestazioni documentate

Cantiere AD STUDENT FIRENZE

1) Segnaletica e documentazione di cantiere:

– *Nelle recinzioni non viene esposta la notifica preliminare ASL che riporti i riferimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere e del Committente, elementi per altro non indicati neanche nel cartello di cantiere (foto 1).

– *Non sono indicate le ditte sub appaltatrici dei lavori.

2) Ponteggi:

– Assenza della rete di protezione dei ponteggi estesa a tutta la superficie dell’impalcato (foto n.2, 3, 4): la rete ponteggi è un accessorio fondamentale nei cantieri edili, progettata per garantire sicurezza e protezione dal pericolo di precipitazione al suolo di detriti e materiali, riducendo il rischio di incidenti sia per i lavoratori che per i passanti;nel caso descritto, la rete è presente, e neanche per l’intera superficie, solo sul prospetto prospiciente la pubblica via Panciatichi.

– *Assenza delle mantovane su 3 dei 4 lati -prospetti di impalcato (anche in questo caso gli elementi citati sono presenti “solo” sul prospetto di via Panciatichi). Questi dispositivi, montati a sbalzo in diagonale sui ponteggi, costituiscono delle robuste barriere fisiche in grado di raccogliere eventuali oggetti pesanti che possono accidentalmente precipitare dagli impalcati, impedendo che raggiungano il suolo proteggendo i lavoratori sottostanti.

– Nei ponteggi, a protezione degli addetti che vi lavorano ma anche delle maestranze che si trovano sotto di essi, sono fondamentali i parapetti e le tavole battipiede che costituiscono un impedimento non solo alla caduta accidentale degli operai ma anche per impedire che qualsiasi tipo di oggetto (attrezzature di vario tipo o materiale da costruzione) possa precipitare accidentalmente da altezza considerevole. In questo caso si rileva che, in corrispondenza dei collegamenti angolari degli impalcati, la tavola battipiede è assente pressochè su tutti i piani (foto 8);

– Sui ponteggi non tutti gli addetti indossano DPI (casco protettivo) e in un caso un operatore, mentre manovra un elemento in Cemento Armato prefabbricato issato da una gru, non indossava neanche la maglietta (video v1-videov2)

3) Area di cantiere:

– L’area di cantiere, piuttosto in disordine, è interessata dal transito e la sosta di addetti a piedi o con mezzi meccanici e risulta sorvolata da carichi sospesi issati con gru; è caratterizzata dalla presenza di nuove volumetrie interrate (non si rileva la quota dei solai ai piani inferiori rispetto al piano di campagna e non si notano i parapetti provvisori o qualsivoglia protezione anticaduta per persone o cose, che dovrebbero essere istallati in prossimità dei confini che aggettano alle quote inferiori che si presume siano senz’altro maggiori di 2 metri (foto 5, 6, 7);