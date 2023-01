Grave anziano aggredito in strada a Pisa, da giovane in cura da psichiatra

Pisa, un uomo anziano, di 74 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale della città toscana, dopo essere stato aggredito nel pomeriggio in pieno centro da un venticinquenne che lo ha picchiato senza apparenti motivi.

Successivamente l’aggressore ha colpito e ferito anche un altro uomo di 36 anni intervenuto in aiuto dell’anziano, prima di essere stato fermato e arrestato dalla polizia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:00 e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si era appena allontanato dallo studio professionale dello psichiatra dal quale era in cura quando per strada ha incrociato l’anziano e ha iniziato a picchiarlo con estrema violenza procurandogli gravissime lesioni.

Il 74enne è stato anche a lungo rianimato sul posto prima di essere trasferito in ospedale. Poco dopo il venticinquenne ha anche colpito al volto ferendolo un trentaseienne intervenuto per sottrarre l’anziano alla furia del giovane.

L’anziano aggredito è ricoverato in coma e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono definite estremamente critiche dai medici.

A quanto si è appreso, l’arrestato, rimasto in zona dopo le due aggressioni, non avrebbe fornito spiegazioni agli agenti che lo hanno bloccato: è accusato di tentato omicidio per la sua prima vittima e di lesioni gravissime per la seconda.