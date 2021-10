Giani, risultato straordinario in Toscana

Firenze, “Il commento è una sola parola: straordinario. Prima delle elezioni si diceva che la Toscana sarebbe stata rimessa in discussione. In realtà sono stati i 31 Comuni al voto, due vanno al ballottaggio peraltro con l’esponente di centrosinistra con un ottimo risultato – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commentando i risultati delle Comunali dove erano previste in Toscana – Tolti questi due Comuni, negli altri 29 in 19 ha vinto il candidato del centrosinistra e negli altri 10 ha vinto o un candidato civico o del centrodestra”.

A livello nazionale, ha poi evidenziato Giani, “abbiamo un centrosinistra che vince direttamente al primo turno nelle tre grandi città di Milano, Bologna e Napoli e si propone al ballottaggio, ed è un successo, a Trieste, ma anche a Torino e con ottime possibilità a Roma. Un ottimo risultato per il centrosinistra, declinato in Toscana in un incoraggiamento al lavoro che abbiamo fatto, i sindaci in questi anni, e il sottoscritto in questo anno”.

Riguardo alle Suppletive per la Camera “onestamente il risultato è ottimo – ha aggiunto Giani – soprattutto nel collegio di Siena-Valdichiana aretina, lì con un 12% di scarto perché Enrico Letta ha sfiorato addirittura il 50%: il risultato si è presentato in tutta la sua importanza”.