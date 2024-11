Giani, ‘manovra tartassa lavoratori ed enti locali’

“La legge finanziaria è una legge che chiaramente tartassa i lavoratori, ma anche gli enti locali e la Regione”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della manifestazione di Cgil e Uil a Firenze per lo sciopero generale.

Giani si è intrattenuto brevemente con i sindacalisti in piazza Santa Maria Novella, da dove è partito un corteo con diverse migliaia di manifestanti. “Pensate che è una legge finanziaria – ha proseguito -, lo dico per quello che riguarda la Regione, che ha inventato addirittura il blocco di quelle che sono risorse importanti parte corrente, per la Toscana sono 26 milioni, perché bisogna essere allineati con il rapporto al disavanzo in funzione del bilancio consolidato che si presenta all’Unione europea. Quindi 26 milioni non saranno più parte del bilancio, che si aggiungono a quello che doveva essere l’una tantum di fondo di solidarietà al governo, invenzione l’anno scorso mai esistita nel bilancio dello Stato, di 40 milioni”.

Dunque, ha aggiunto Giani, “la Regione Toscana quest’anno dovrà rinunciare a 62 milioni che le arrivano attraverso le leggi dello Stato solo perché il governo ormai va a recuperare non solo sui lavoratori, non solo sulla sanità che non incrementa, ma anche sugli enti locali e le Regioni, risorse per poter magari pagarsi scelte demagogiche o populiste”.