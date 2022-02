Giani, arrivati vaccini Novavax, ora novax “facciano loro dovere”

By

Firenze, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha detto che con l’imminente avvio delle vaccinazioni col vaccino Novavax “io spero che anche quel residuo numero di no-vax, viste le caratteristiche del vaccino, possa cogliere al volo l’occasione per fare il loro dovere nei confronti della comunità, ovvero vaccinarsi, e di non nascondersi e trincerarsi dietro al fatto che diminuiscono i contagi”.

“La somministrazione – ha spiegato il presidente Giani – avverrà come di consueto attraverso il solito canale di prenotazione, la piattaforma informatica della regione, e i servizi erogati dalle Asl. Sono arrivati a Prato, Grosseto e Livorno e adesso li distribuiremo in tutta la regione. Basta prenotarsi e c’è la possibilità di farlo”.

In merito ai nuovi contagi Covid, Giani ha osservato che “oggi sono solo 1.008, rispetto al 4 gennaio quando erano 18mila, c’è stato un netto abbassamento, ma devono tutti vaccinarsi affinché il calo dei contagi continui”.

Diversamente dai vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sputnik, che usano tecnologie a mRNA e vettore virale, quello prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Novavax non è un vaccino genico ed è stato creato attraverso la tecnica delle proteine ricombinanti. Una tecnologia già ampiamente sperimentata fin dagli anni ’80 per esempio contro l’epatite B. NVX-CoV2373, questa la sigla, come qualsiasi altro vaccino ha l’obiettivo di stimolare il sistema immunitario e fargli produrre una risposta contro l’aggressione di un agente esterno.

È composto da frammenti proteici del virus partendo dall’immissione in un ‘baculovirus’ (virus svuotato del suo contenuto genetico) di una porzione di Dna con le informazioni utili a produrre la proteina Spike. In una fase successiva, alcune cellule vengono infettate dal virus e quando il materiale è all’interno, il baculovirus libera il materiale genetico utile alla produzione della Spike. Proteina che, dopo essere stata prodotta, viene rilasciata al di fuori delle cellule. Le nanoparticelle virali contengono fino a 14 proteine Spike, a cui si aggiunge un adiuvante che stimola il sistema immunitario.