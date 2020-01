Giani: aggiusteremo riforma sanitaria

“Condivido la necessità di aggiustare qualche tratto dell’impalcatura della riforma sanitaria che approvammo nel 2015”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato a presidente della Regione per il centrosinistra, a margine dell’inaugurazione di una mostra dedicata ad Antonio Possenti.

Per Giani servono “nient’altro che integrazioni e messe a punto, non la rivoluzione di quell’impostazione, tutt’altro.

Però sulla necessità di riportare il nostro sistema sanitario più vicino al territorio, laddove magari abbiamo fatto delle corse troppo avanti in nome dell’efficienza e abbiamo perso un po’ la percezione delle esigenze che venivano dei cittadini e degli operatori sul territorio, sono anch’io d’accordo. Che questo si riesca a realizzare costituendo 5 Asl invece di 3, o dando un maggior potere alle aree distretto, o evidenziando la figura del responsabile dell’ospedale, e parlo non delle tre aziende universitarie ma parlo degli ospedali presenti sul territorio, questo lo vedremo”.

Sui punti programmatici “troveremo chiaramente un’intesa, perché sono tutti fattibili”. Lo ha detto Eugenio Giani, candidato a presidente della Regione Toscana per il centrosinistra, a proposito della possibilità di un accordo di coalizione con i partiti che non hanno firmato il documento che lo indica come candidato.

“Quello che è importante – ha spiegato Giani, a margine dell’inaugurazione di una mostra dedicata ad Antonio Possenti – è il valore politico che la sinistra può avere nel consentire di vedere una coalizione” che vada dalle forze centriste fino “alle forze della sinistra più ‘intensa’ da un punto di vista delle proposte politiche di carattere culturale e programmatico”.

Dunque “io raccolgo – ha concluso Giani – il documento che Articolo Uno ha fatto e ha pubblicato proprio ieri, nel dire che faremo di tutto per mettere insieme una coalizione che dia alla Toscana la luce di una vasta alleanza che si propone come alternativa al centrodestra”.