Ghiaccio a Firenze: tramvia ripartita dopo stop, treni in ritardo

Il Servizio T1 si è interrotto questa mattina nel tratto tra Arcipressi e Villa Costanza a causa delle rigide temperature che hanno congelato le linee elettriche. Il tram è tornato in funzione poco dopo le 9.00 Forti rallentamenti anche per la circolazione dei treni.

Gest ha comunicato l’attivazione questa mattina di bus sostitutivi che da Arcipressi portano a Villa Costanza, a causa dell’interruzione temporanea del servizio. Servizio rallentato nel tratto da “Villa Costanza” a “Careggi” e nel tratto che da “Careggi” porta ad “Arcipressi”. “Il servizio riprenderà regolarmente appena sarà risolto il problema tecnico. Ci scusiamo per il disagio”, scrive Gest in una nota.

Trenitalia annuncia che a causa delle avverse condizioni meteo, con neve e ghiaccio in diverse zone della Toscana, numerosi treni in arrivo o in transito da Firenze stanno subendo ritardi consistenti. I ritardi riguardano sia i treni regionali che quelli ad alta velocità. Maggiori informazioni sul sito web e sui canali social di Trenitalia.