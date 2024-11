Furto in azienda a Vinci, furgoni per sbarrare vie di accesso

Colpo nella notte in un’azienda di abbigliamento di Vinci (Firenze), la Gesta srl. I ladri hanno intraversato alcuni mezzi lungo la strada per sbarrare le vie di accesso e potersi guadagnare la fuga.

Sono stati usati almeno due furgoni, presumibilmente rubati, a cui sono state tagliate le ruote. Il colpo è avvenuto intorno alle 4, la strada è stata liberata e riaperta ore dopo. Al momento non è possibile quantificare il bottino. Sul posto sono andati i carabinieri. Le modalità del colpo, in particolare l’utilizzo di mezzi per coprirsi la fuga, sono molto simili al furto avvenuto lo scorso 10 ottobre al calzaturificio Freeland di Fucecchio, a circa una decina di chilometri dal colpo di questa notte.

Dopo aver rubato alcuni capi di noti marchi di abbigliamento, i ladri che nella notte sono entrati nell’azienda Micheli Gesta s.r.l. a Vinci (Firenze) hanno abbandonato un mezzo con all’interno la refurtiva in una strada di campagna a Fucecchio. I carabinieri lo hanno ritrovato a poche ore dal furto.

I ladri, dopo aver sbarrato le strade con alcuni furgoni, sono entrati da una porta basculante sul retro sfondandola con un veicolo. Nonostante sia scattato l’allarme, i ladri avrebbero agito per 30 minuti rubando i capi di abbigliamento. Le indagini cercano di ricostruire con le telecamere i tragitti di avvicinamento e di fuga, nonché il numero di persone della banda.

Da valutare eventuali basisti, per le necessarie indicazioni sull’azienda da colpire. “Siamo sconcertati, verrebbe voglia di chiudere, di andare via e di spostarsi – ha detto il direttore dell’azienda Gianmarco Micheli – Oltre al danno economico è un danno di tempo, bisogna sistemare tutto, riparare la porta e parlare con i clienti”.