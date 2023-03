Furti in hotel, nei guai una 42enne fiorentina

Aveva effettuato una serie di furti in un hotel del centro storico e per questo il Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è a carico di una 42enne, fiorentina, già nota alle forze dell’ordine. E’ indagata per furto aggravato e tentato furto aggravato. Questo in relazione a più episodi di furti commessi a Firenze.

In particolare l’indagine condotta dai militari della stazione di Firenze Palazzo Pitti ha consentito di acquisire elementi in ordine alla commissione di più reati da parte dell’indagata. La donna, oltre ai furti in hotel, all’interno di un ristorante della zona di Oltrarno si sarebbe impossessata del portafogli di una dipendente contenente carte di credito e 50 euro.

Avrebbe commesso una serie di furti in hotel e tentati furti nella struttura del centro storico. Dove introdottasi all’interno di un locale del seminterrato utilizzato come spogliatoio, avrebbe frugato all’interno di alcuni armadietti privi di chiusura. Avrebbe trafugato da due zaini 16 euro e un telefono cellulare. Nell’occasione la donna avrebbe tentato ulteriori furti, non portati a compimento solo poiché in due borse rovistate non vi erano contanti o beni custoditi.

Stante il quadro gravemente indiziario fornito dai carabinieri e rassegnato al tribunale dalla procura della Repubblica, è stato dunque emesso il provvedimento cautelare. E’ stato notificato alla donna presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano, dove si trovava già ristretta per altra causa.