Fuochi di Ferragosto a Bilancino, giornata al lago tra degustazioni e spettacoli

Uno spettacolo, interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio, con fuochi che, a partire dalle ore 22.30, saranno visibili da tutto il perimetro del Lago. Dopo il successo dello scorso anno, un grande spettacolo pirotecnico illuminerà, con i suoi colori, lo specchio d’acqua e le sponde dell’invaso mugellano.

Come spiega il Comune di Barberino del Mugello in un comunicato, è un’occasione ‘importante per mugellani, turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese che potranno scegliere di passare in zona il giorno di Ferragosto. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune di Barberino e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in particolare grazie al lavoro dell’Ufficio Turismo: un modo dunque di far festa per l’intero territorio. L’evento inizierà ben prima che i fuochi illuminino il lago, “Aspettando i fuochi” sarà possibile vivere e godersi il Mugello con varie iniziative proposte dai privati, spettacoli, degustazioni, aperitivi, cene, rendendo possibile scegliere di passare una giornata nuotando o godendosi il fresco, assaporando i gusti del territorio ed, in alcuni casi, godersi in prima fila e seduti lo spettacolo delle 22.30.

“Siamo contenti – afferma il sindaco di Barberino, Giampiero Mongatti – di dare ancora una volta una opportunità importante a mugellani, turisti ed a tutti coloro che sceglieranno di passare Ferragosto sulle sponde del nostro lago. Un luogo che stiamo cercando di valorizzare sempre più e che barberinesi e mugellani sentono sempre più proprio. Il fatto di non limitarsi ai fuochi, ma offrire un ricco panorama di appuntamenti che caratterizzeranno la giornata, è segnale – conclude il sindaco – di quanto anche le strutture che si affacciano su Bilancino credano nelle potenzialità del lago da un punto di vista di attrattiva turistica e ricreativa.”

E’ comunque raccomandata massima attenzione – segnala il Comune – affinché la festa sia realmente una festa per tutti senza rischi per la sicurezza, con l’invito agli spettatori a prestare la massima attenzione, evitando l’occupazione della sede stradale e qualsiasi forma di intralcio alla circolazione. L’evento dunque valorizza l’intero parco di Bilancino in un anno davvero speciale segnato da molteplici iniziative di valorizzazione delle aree e eventi sul lago, che come ormai intrapreso da qualche stagione, stanno rendendo più vivo ed appetibile questo immenso patrimonio che Barberino ed il Mugello si trovano in casa.’