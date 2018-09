Deruba turista e fugge, incastrato con app ‘trova telefono’ 

Ha derubato una turista portandole via la borsa mentre cenava, ieri sera in un ristorante di largo Annigoni a Firenze, ma è stato rintracciato dalla polizia grazie a un’app installata sul telefono della donna, che ha permesso di localizzarlo.

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato il ladro, un 49enne della Tunisia, mentre cenava in un kebab di via della Scala. In mano aveva il cellulare della turista, con l’app grazie alla quale era stato rintracciato. Per lui è scattato l’arresto. La refurtiva è stata recuperata.