Forti piogge in arrivo su Nordovest e Toscana

Forti piogge previste su Nordovest e Toscana. È la stessa perturbazione che ha colpito la Sardegna, le temperature saranno sopra la media

Forti piogge sono in arrivo da mercoledì notte e per tutta la giornata di giovedì sul Nordovest e la Toscana. E’ la stessa perturbazione proveniente dalle Baleari che in queste ore sta colpendo la Sardegna, con allagamenti ed esondazioni, in particolare nel Cagliaritano.

Qualche rovescio possibile sul Lazio, bel tempo sul resto d’Italia. Temperature comunque superiori alla media. Lo prevede il sito 3bmeteo.com.

“La perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale si farà strada verso l’Italia, ma verrà anche bloccata dall’alta pressione sui Balcani” spiega il meteorologo Edoardo Ferrara.

“Di conseguenza avremo condizioni di maltempo soprattutto su Nordovest e Toscana a partire da mercoledì notte e per gran parte di giovedì. Proprio la lentezza della perturbazione potrà favorire piogge intense e persistenti in particolare su Piemonte occidentale, meridionale, Valle d’Aosta orientale, Liguria (specie Savonese) e Toscana, specie tra Lucchesia, Pisano, Livornese e Isola d’Elba”.

“Su queste zone saranno possibili nubifragi con picchi pluviometrici complessivi anche superiori ai 100-150mm e rischio criticità – prosegue Ferrara -. Qualche rovescio o temporale non si esclude anche sul Lazio, residuo sulla Sardegna, mentre sul resto d’Italia i fenomeni saranno scarsi o del tutto assenti”.

“Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo, per richiamo di aria molto umida di Scirocco – conclude il meteorologo di 3bmeteo.com -: attese punte di oltre 24-25C al Sud e sui versanti adriatici. Da notare come, salvo poche eccezioni, il clima si mantenga quasi costantemente più caldo del normale. Il 2018 si candida ad essere l’anno più caldo di sempre in Italia”.