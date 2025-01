🎧 Al via a Firenze "Visioni d'Europa", la rassegna di documentari e dibattiti dall'Europa e dal mondo

Il documentario, diretto da Laura Nix, regista nominata agli Oscar, esplora le sfide che la democrazia statunitense ha dovuto affrontare prima delle elezioni presidenziali del 2024, attraverso lo sguardo critico e l’arte provocatoria della vignettista Ann Telnaes (The Washington Post), vincitrice del Premio Pulitzer.

Il film risulta ancora più rilevante oggi, alla luce dell’insediamento di Trump come presidente il 20 gennaio 2025 e delle dimissioni di Ann Telnaes dal The Washington Post.

Le proiezioni saranno in inglese con sottotitoli in italiano e seguite da un dibattito (in italiano) tra esperti che discuteranno temi come la politica transnazionale, la guerra e la pace, l’emergenza climatica e le sfide condivise del nostro tempo.

La rassegna è a cura di Annalisa Piras, giornalista, regista, film curator e direttrice della Fondazione No Profit Wake Europe Project, dedicata ad una migliore informazione sui temi dell’integrazione europea .

I dibattiti tra esperti, accademici, studenti e la cittadinanza fiorentina sono curati da Fabrizio Tassinari, direttore esecutivo della Florence School of Transnational Governance presso l’Istituto Universitario Europeo. L’ingresso è gratuito.

Qui il programma: https://www.eui.eu/news-hub?id=visioni-deuropa-una-nuova-rassegna-di-documentari-a-palazzo-buontalenti