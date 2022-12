Firenze, vigili del fuoco soccorrono uomo in p.zza Salimbeni

I Vigili del fuoco hanno operato con 3 automezzi. Sul posto Polizia Municipale per la gestione della viabilità: p.zza Salimbeni si trova a ridosso del centro storico di Firenze.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 11:15 nel comune di Firenze in Via Fiesolana intersezione con via Pietrapiana, per il soccorso ad una persona in supporto al personale sanitario.

Si tratta dell’evacuazione da un appartamento situato al primo piano di un uomo, le cui condizioni sanitarie richiedono l’immobilizzazione, per il quale si è reso necessario effettuare la manovra di trasporto bariatrico dalla finestra con l’autoscala.

I Vigili del fuoco hanno operato con 3 automezzi. Sul posto Polizia Municipale di Firenze per la gestione della viabilità.