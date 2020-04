Firenze, via Cerretani diventa pedonale

Via Cerretani, a Firenze, diventerà pedonale. E’ la decisione presa oggi dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti. La delibera riguarda il tratto da via Zannetti a via de’ Conti, recentemente riqualificato.

“Con questo progetto – ha commentato Giorgetti – vogliamo assicurare una maggior vivibilità di un’area tutelata dal punto di vista dal patrimonio artistico e culturale, molto frequentata dai pedoni e che è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha visto anche il rifacimento della pavimentazione in pietra della carreggiata e l’allargamento dei marciapiedi, sempre in lastrico”.

La riqualificazione, spiega una nota del Comune, ha già interessato con le stesse modalità il tratto successivo, fino a piazza Santa Maria Maggiore e attualmente è in corso in via Panzani. La pedonalizzazione, che sarà di tipo B (con alcune deroghe per autorizzati) e che scatterà proprio al termine dei lavori in via Panzani – fino a via del Giglio -, prevede anche

l’inversione dei sensi di marcia in via Zannetti e via dei Conti: la prima diventerà da via dei Cerretani a verso via dei Conti, la seconda da piazza Madonna degli Aldobrandini verso via dei Cerretani.