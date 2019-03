Firenze ricorda Idy ad un anno dall’omicidio

Il sindaco deporrà un mazzo di fiori sul ponte Vespucci in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante senegalese ucciso un anno fa da Roberto Pirrone. Nel pomeriggio manifestazione e corteo antifascista-

Questa mattina alle ore 11 il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà sul ponte Vespucci per deporre un mazzo di fiori in ricordo di Idy Diene, il senegalese ucciso dall’ex tipografo Roberto Pirrone l’anno scorso nello stesso giorno.

Roberto Pirrone, attualmente detenuto in carcere, sparò senza un motivo apparente con una pistola a Diene e per questo è stato condannato per omicidio volontario a 16 anni di reclusione in un processo in rito abbreviato concluso il 7 gennaio scorso.

Per oggi, in occasione dell’anniversario della morte di Idy Dyene, è in programma anche una manifestazione dalle 17.00 promossa dalla Comunità senegalese della Toscana ed a seguire corteo promosso da Rete antirazzista, Cpa, ColPol, Rete Collettivi studenteschi, Basta morti nel Mediterraneo, Comitato fiorentino Fermiamo la guerra, Comunità delle Piagge contro ogni forma di razzismo.