Firenze Marathon: 9mila iscritti alla 35a edizione

Sono 8.939 i maratoneti iscritti alla 35esima edizione della Firenze Marathon che si svolgerà domenica 25 novembre con partenza e arrivo in piazza Duomo.

Durante la presentazione dell’evento, che si è svolta questa mattina allo Student hotel, sono state svelate le novità dell’edizione 2018. La principale è lo spostamento del Marathon Expo (per ritirare i pettorali e fare le ultime iscrizioni) da Campo di Marte alla stazione Leopolda che, venerdì e sabato, metterà in mostra oltre 100 aziende in una sorta di mercato del fitness.

Le altre novità sono la staffetta benefica (sabato 24), la dedica del 13 chilometro di gara a Davide Astori, un omaggio a Nelson Mandela nei 100 anni dalla nascita e la Ginky family run per le famiglie (sabato alle 15). In particolare, gli iscritti sono 7.025 uomini e 1.914 donne, 2.536 gli stranieri da 80 Paesi.

“Questa manifestazione – ha commentato l’assessore comunale allo Sport Andrea Vannucci – ha trovato una collocazione fissa nel calendario, l’ultima domenica di novembre, perché ormai la maratona fa parte del dna della città di Firenze”. Saranno inoltre 2.500 i volontari lungo il percorso. L’evento, ha spiegato l’assessore, “nasce da un impegno collettivo, sono migliaia le persone che collaborano per garantire agli atleti le migliori condizioni per svolgere la propria prestazione” e “uno sforzo immane che tutto il Comune di Firenze fa con il sorriso perchè sa che questo ha un impatto positivo sul territorio”.

“Quest’anno vogliamo dare un’immagine rinnovata e importante alla Firenze marathon – ha aggiunto Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore – lo spostamento dell’expo è stato fatto perchè contiamo di dare un’immagine della città di Firenze che vuole guardare avanti con ambizioni importanti.”