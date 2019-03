Firenze, in piazza Signoria la festa per i 50 anni di Batistuta

Tante sorprese ed ospiti domenica 31 Marzo dalle 18 per il compleanno del ‘Re Leone’ Batistuta. Presenti ex compagni di squadra e familiari. Accesso possibile solo da via Calzaiuoli e da via Vacchereccia. Vietati petardi e contenitori in vetro.

Sarà una serata indimenticabile quella organizzata in occasione del cinquantesimo compleanno di Gabriel Batistuta, storico attaccante della Fiorentina. L’evento, che inizierà alle 18 di domenica 31 marzo, si terrà in Piazza Signoria e sarà presentato dal dj “Carletto” Nicoletti.

Tanti gli ospiti sul palco, tra cui ex compagni di Batistuta come Moreno Torricelli e Francesco Baiano, gli storici massaggiatori Luciano Dati ed Alberto Benesperi e grandi sportivi come l’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris. Presente anche una rappresentanza della Fiorentina attuale, tra questi il club manager Giancarlo Antognoni ed il tecnico (ed ex compagno di squadra di ‘Bati’) Stefano Pioli. Gabriel avrà al proprio fianco anche la famiglia. Presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Gabriel Batistuta e Dario Nardella: