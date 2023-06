Firenze in 3D con l’intelligenza artificiale: Google presenta la ‘Visualizzazione Immersiva’

Viaggiare per Firenze in modalità ‘immersiva’, esplorando la città in tre dimensioni. Il tutto stando comodamente seduti davanti allo schermo del pc o dello smartphone. Una possibilità, quella lanciata da Google, che interesserà due delle città d’arte più importanti d’Italia: Venezia e appunto Firenze.

All’inizio del 2023, Google ha lanciato la ‘Visualizzazione Immersiva’ su Maps. Si tratta della possibilità di esplorare alcune città in tre dimensioni, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottenere una visione multidimensionale del mondo con informazioni sovrapposte, in tempo reale. Oggi, la funzionalità all’interno dell’app Google Maps per Android e iOS include anche due città italiane, Firenze e Venezia, a cui si aggiungono Amsterdam e Dublino.

Oltre a questa novità, Google porta la visualizzazione immersiva anche per alcuni punti di interesse specifici in tante altre città. Ad esempio, monumenti di Milano, Roma e Pisa, oltre che di tanti altri luoghi al mondo. Per accedere al servizio, basterà cercare una città o un’area supportata in Google Maps, ad esempio la Torre di Pisa, e cliccare l’icona ‘Immersive View’ per sorvolare virtualmente edifici e zone. “Con il cursore del tempo, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno e quanto sarà affollata la zona, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove abbiamo dati disponibili, è possibile sbirciare all’interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno, grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata proprio da Google” spiega con un post sul blog ufficiale Christina Tong, responsabile di prodotto dell’azienda.

Inoltre, per esplorare e muoversi in modo più intuitivo durante le vacanze estive, Google Maps si aggiorna anche con le Indicazioni a colpo d’occhio per gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e con gli Aggiornamenti della scheda Recenti, per rendere ancora più facile l’utilizzo e la navigazione su Google Maps da computer.